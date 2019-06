Incidente sull'A2, tra Campagna e Contursi: traffico in tilt

Incidente, nel pomeriggio, dopo le ore 16, sulla Autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Reggio Calabria, tra gli svincoli di Campagna e Contursi.

I soccorsi

Per cause da accertare, infatti, un camion si è ribaltato: i vigili del fuoco e i sanitari si sono recati sul posto, per soccorrere il conducente ferito. Indagano, intanto, le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro. Traffico in tilt.

L'altro sinistro

Poco prima delle 17, poi, un altro incidente si è verificato sempre sull'A2, tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia: non si conoscono i dettagli di questo secondo episodio. Ad ogni modo, è stato decisamente un venerdì pomeriggio da dimenticare, per chi ha percorso il tratto autostradale interessato ai due sinistri.