Drammatico incidente sull'A2, all'uscita di Eboli: morto il conducente di un furgoncino

Dramma sull'A2, oggi: un furgone ed una bisarca sono rimasti coinvolti in un grave incidente, per cause da accertare, nei pressi dell’uscita di Eboli. Secondo Zerottonove, il furgone sarebbe stato in avaria e, per questo, il conducente sarebbe uscito fuori dall’abitacolo. Il camion che sopraggiungeva, tuttavia, ha impattato contro il mezzo coinvolgendo anche l’uomo: purtroppo, per quest'ultimo non c'è stato nulla da fare ed ha perso la vita.

I soccorsi

Sul posto, un'ambulanza de La Misericordia di Battipaglia e un'altra del Vo.P.I. di Pontecagnano: il camionista sopravvissuto, in stato choc, è stato condotto in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Indagini in corso, intanto, sul tremendo sinistro.