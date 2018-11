Incidente sull'A2: automobilista perde il controllo della guida, 2 feriti

Brutto incidente, domenica sera, lungo l‘autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dell'area di servizio di Sala Consilina Nord. Un automobilista, infatti, ha perso il controllo della guida ed è finito contro l'estremità della corsia di decelerazione.

I feriti

A bordo della vettura, c'erano marito e moglie che sono rimasti feriti: i malcapitati sono stati soccorsi dai sanitari del 118 che li hanno condotti in ospedale per le cure del caso. Sul posto, anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso e l'Anas: accertamenti in corso.