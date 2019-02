Incidente sull'A3, nei pressi di Sicignano: auto finisce contro il guard rail

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, sull'A3. In direzione sud, poco prima dell'uscita di Sicignano degli Alburni, un'auto con a bordo una coppia di Catanzaro è sbandata, per cause da accertare, finendo contro il guar drail. Ingenti i danni alla vettura.

I soccorsi

Sul posto, le ambulanze dell'Humanitas per soccorrere i malcapitati: fortunatamente, nessuna grave ferita, ma solo tanto spavento.





