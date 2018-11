Auto contro una quercia a Pontecagnano: tre ragazzi feriti

Il conducente di una Volkswagen Golf ha perso il controllo della propria auto, oggi pomeriggio in via dello Statuto, a Pontecagnano, e si è schiantato contro una quercia. A bordo dell'auto c'erano altri due giovani tra i 18 e 21 anni, tutti feriti, come il conducente.

Le condizioni di salute

I giovani sono stati tutti ricoverati presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. La ragazza è in prognosi riservata con sospetta lesione al bacino e trauma al torace. Uno dei due ragazzi ha riportato la frattura al polso e alla spalla. L'altro, invece, ha rimediato una distorsione al rachide cervicale e trauma dorsale. La Vopi di Pontecagnano è intervenuta con 2 ambulanze.