Incidente a Baronissi, scontro tra auto: un ferito

Brutto incidente, oggi, sulla strada statale 88 dei Due Principati, ad Acquamela, nel tratto che collega Baronissi con Salerno: come riporta Zerottonove, due auto procedevano in direzione contraria e, per motivi da accertare, si sono scontrate.

I soccorsi

Sul posto, i volontari de “Il Punto” di Baronissi: uno dei due conducenti è stato trasportato all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per ulteriori accertamenti relativi ad una contusione lieve al ginocchio.