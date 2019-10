Due incidenti in poche ore a Battipaglia e Roccapiemonte: 5 persone in ospedale

Due brutti incidenti, nella serata di ieri, nel salernitano. Il primo, poco dopo le 20.30, all’incrocio tra via della Libertà e Angeli della Strada a Roccapiemonte, quando una moto con a bordo due ragazzi è stata travolta da un’auto. Il centauro ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo: sul posto i sanitari del 118 per soccorrere i feriti.

Incidente nella notte

Nella notte a Battipaglia, lungo il viale della Libertà, poi, una Fiat 500 è finita prima contro, poi contro un muretto, per poi ribaltarsi. A bordo della vettura, tre giovani che sono state soccorse dai sanitari del 118 e condotte presso l'ospedale di Battipaglia per le cure del caso. Accertamenti in corso, dunque, da parte dei carabinieri, per stabilire le cause del sinistro.