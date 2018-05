Battipaglia: incidente in zona Taverna delle Rose, sul posto i soccorsi

Brutto incidente, ieri sera, intorno alle 20, in zona Taverna delle Rose, a Battipaglia. L'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, infatti, avrebbe causato lo slittamento di alcune vetture in corsa. Come riporta Zerottonove, tuttavia, non è ancora chiara la dinamica del sinistro stradale.

L'intervento

Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce Verde per condurre in ospedale alcune persone rimaste ferite. Accertamenti in corso.