Incidente tra Campagna ed Eboli, si ribalta un'auto: giovane finisce in ospedale

Brutto incidente tra Quadrivio di Campagna ed Eboli: una giovane di 23 anni è finita con l’auto, una Fiat Punto, fuori strada, probabilmente a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia. La malcapitata è stata trasferita presso l’ospedale di Eboli, pare in gravi condizioni.

I soccorsi

La giovane stava percorrendo la statale, procedendo verso Eboli: ad un tratto, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua vettura che si è ribaltata. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso.