Si scontrano furgone e scooter a Campigliano: un ferito

Un furgone e uno scooter, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati questo pomeriggio a Campigliano. Il centauro è rimasto ferito. Illeso il conducente dell'automezzo. Lo scrive zerottonove.it

I soccorsi

E' intervenuto il personale del 118: lo scooterista, sbalzato dal sellino, ha riportato traumi alle gambe ed è stato trasportato all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.