Incidente tra 2 auto a Capaccio: bambina ferita finisce in ospedale

Brutto incidente, stamattina, in località Laura di Capaccio Paestum. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono violentemente scontrate: a bordo di una delle vetture, anche una bimba.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto la piccola presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania: pare abbia battuto la testa, ma non in modo grave. Indagano, dunque, i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro,