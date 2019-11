Incidente a Cassino, in gravi condizioni un 28enne di Sanza

E' di Sanza, il giovane rimasto ferito in un grave incidente stradale nei pressi di Cassino. Come riporta Ondanews, ieri, un 28enne del salernitano, impegnato in una trasferta insieme al suo datore di lavoro, stava viaggiando sull’Autostrada del Sole, in direzione Roma, a bordo di un furgone Daily. Per cause da accertare, però, il furgone si è scontrato con un camion.

Il fatto

Sul posto, sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno trasferito al Policlinico “Gemelli” di Roma: il 28enne versa in gravi condizioni a causa delle ferite e rischierebbe l’amputazione di un arto inferiore. E' stato sottoposto a coma farmacologico. Il conducente del furgone, invece, ha riportato ferite lievi. Illeso, l’autista dell’autocarro. Tutti a pregare per il giovane.