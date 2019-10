Incidente sulla Cilentana, auto sbanda in galleria: grave una donna

Ancora un incidente in provincia di Salerno. Oggi pomeriggio, lungo la Cilentana, un’automobile (Ford Fiesta) è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata andandosi a schiantare contro il muro della galleria che conduce a Cuccaro Vetere. Nel violento impatto è rimasta ferita la donna che era alla guida della vettura.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la malcapitata all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Traffico in tilt in entrambe le direzioni.