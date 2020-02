Incidente sulla Cilentana: pullmino finisce sulle auto ferme al semaforo

Incidente, nella tarda serata di ieri, sulla Cilentana, all'altezza dello svincolo di Massicelle, frazione di Montano Antilia. Un pullmino, in direzione sud, sarebbe finito sulle auto che erano ferme in attesa scattasse il semaforo che regola la circolazione, durante i lavori per la frana.

L'intervento

Si è verificato, dunque, un tamponamento a catena. Sul posto, i carabinieri per i rilievi del caso, ma, ad ogni modo, nessun ferito grave. Si indaga.