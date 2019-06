Incidente tra Fisciano e Mercato San Severino: si indaga

Brutto incidente, nella mattinata, a Fisciano, in via Giovanni Paolo II. Come riporta Zerottonove, una Fiat Panda e uno scooter, poco prima delle 12, si sono scontrati sulla arteria veicolare che collega Fisciano a Mercato San Severino e quest’ultima all’Università.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118 ed i carabinieri: accertamenti in corso, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro. Nessuna gravissima conseguenza.