Fuorni, giovane ciclista investita da un'auto: condotta in ospedale

Tensione, stamattina, sulla statale Tirrena, nei pressi della rotatoria di Fuorni. Una giovane a bordo di una bici è stata investita ed ha riportato diversi traumi ed escoriazioni, come riporta Macchie di inchiostro: per cause ancora in corso di accertamento, un'auto l'ha travolta.

I soccorsi

Sul posto, le forze dell’ordine ed i sanitari del 118 che hanno trasferito la malcapirata all’Ospedale Ruggi, per le cure del caso.