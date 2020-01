Incidente in A2, auto sbanda e si ribalta: tre ragazzi feriti

Paura, questa mattina, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord, dove un’automobile (Fiat Punto) si è improvvisamente ribaltata sulla carreggiata per cause in corso di accertamento. L’incidente si è verificato tra gli svincoli di Sala Consilina e Atena Lucana.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti ad estrarre dalle lamiere tre ragazzi originari della Sicilia che erano diretti verso il Nord Italia. Tutti e tre sono stati trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale di Polla: le loro condizioni di salute, fortunatamente, non sono gravi.