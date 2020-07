Incidente tra auto in litoranea: ragazza ferita, qualcuno le ruba la borsa

Momenti di paura, la scorsa notte, lungo la litoranea tra Salerno e Pontecagnano, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

Il caso

A causa del violento impatto una delle vetture ha investito una ragazza che si stava recando in una vicina discoteca per raggiungere gli amici. La giovane è caduta rovinosamente sull’asfalto. E mentre attendeva l’arrivo dei sanitari del 118 qualcuno, approfittando del suo stato confusionale, le ha rubato la borsa. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro ed ascoltare le testimonianze degli avventori.