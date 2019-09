Auto contro moto a Padula: è caccia al pirata della strada

Paura, oggi pomeriggio, in località Fonti a Padula, dove un’automobile si è scontrata con una moto per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto il ragazzo di 20 anni, originario del posto, è rovinosamente caduto sulla carreggiata. Ma, nonostante ciò, il conducente della vettura si è dato alla fuga senza prestargli soccorso. Il malcapitato è stato trasportato all’ospedale di Polla per accertamenti. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviatole indagini per risalire all’identità del pirata della strada.