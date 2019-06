Incidente a Perdifumo, scontro tra due auto: ferita una donna

Paura, nel pomeriggio di oggi, in località Veterani a Perdifumo, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasta ferita una donna che era alla guida di una delle vetture. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che l’ha trasportata subito all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per accertamenti. Le sue condizioni di salute non sono gravi.