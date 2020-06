Tragedia sfiorata a Minori: furgone sbanda e finisce contro le panchine del lungomare

Tragedia sfiorata, nella tarda mattinata di oggi, a Minori, dove un furgone è improvvisamente uscito fuori dalla carreggiata andandosi a schiantare contro le panchine del lungomare.

La paura

Per fortuna, proprio in quel momento, non vi erano pedoni a passeggio o seduti lungo il litorale cittadino. Nell’impatto il conducente è rimasto illeso. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica del sinistro e sottoporre ai controlli di rito l’uomo che era alla guida del veicolo.