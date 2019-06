Incidente a Maiori, tra moto e auto: centauro in ospedale

Brutto incidente, stamattina, dopo le 12, lungo la statale 163 Amalfitana, a Maiori, poco prima della galleria di Capo d’Orso. Come riporta Il Vescovado, per cause ancora da accertare, si è verificato uno scontro fra una Station Wagon BMW e una moto sportiva. L’impatto ha sbalzato l’uomo alla guida della moto, facendolo cadere al suolo.

Il sinistro

La moto viaggiava in direzione Maiori quando, poco prima della galleria di Capo d’Orso, si è scontrata con la vettura che proveniva dalla direzione opposta. Immediati i soccorsi con l’ambulanza del 118 che ha condotto il malcapitato al Pronto Soccorso della Costa d’Amalfi. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale e i Carabinieri per i rilievi del caso. Si indaga.