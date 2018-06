Maiori, auto investe una 28enne: nessuna grave ferita

Dramma sfiorato a Maiori, stamattina. Come riporta Il Vescovado, una giovane di 28 anni stava attraversando la strada, quando è stata investita da un'auto, in via Nuova Chiunzi.

L'incidente

L'auto che le ha schiacciato il piede si era fermata per permetterle il passaggio, ma il furgone che la seguiva non ha atteso e ha tamponato l'utilitaria che, dunque, ha colpito la malcapitata.

I soccorsi

Soccorsa, la 28enne è stata condotta presso il presidio ospedaliero di Ravello: per lei, solo escoriazioni e tanta paura.