Incidente a Mercato San Severino: 5 persone coinvolte, si indaga

Brutto incidente a Mercato San Severino, in serata. Come riporta Zerottonove, un’auto, forse per l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, è sbandata, finendo contro altre vetture parcheggiate in via Amato, in località Sant’Angelo.

I soccorsi

Cinque le persone ferite, per fortuna tutte in modo non grave. A soccorrerle, i sanitari del 118. Indagano, intanto, i carabinieri, per ricostruire quanto accaduto.