Incidente in scooter, a San Severino: centauro "salvato" dal casco

Brutto incidente, venerdì scorso, per un centauro che, a bordo del suo scooter, è caduto su un dosso a Mercato San Severino, nei pressi di piazza Dante. In serata, il malcapitato ha perso il controllo del mezzo, riportando fratture alle costole.

I soccorsi

Immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, fortunatamente non versa in gravi condizioni: salvifico, l'utilizzo del casco per il centauro che avrebbe potuto subire ferite ben più gravi, con il capo scoperto.