Incidente tra auto e moto a Mercato San Severino, due feriti

Grave incidente in località Torello, a Mercato San Severino: una moto di grossa cilindrata con a bordo due giovani, un uomo e una donna, e una Mercedes classe A, si sono violentemente scontrate, come riporta Zerottonove.

I soccorsi

Non chiara la dinamica del sinistro: un casco integrale è stato catapultato dopo l’impatto a molti metri dal luogo dello scontro. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 e i Carabinieri.

I feriti

I due che viaggiavano sulla moto sono rimasti feriti. Ad avere la peggio, la ragazza che è stata condotta d'urgenza all'ospedale Ruggi di Salerno per trauma cranico. Il conducente della moto, invece, è stato trasportato all’ospedale di Curteri per alcune ferite e contusioni lievi. Accertamenti in corso.