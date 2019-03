Incidente a Mercato San Severino: soccorsa una coppia

Ancora un sinistro stradale, ieri sera, all’uscita autostradale di Mercato San Severino, intorno alle ore 22:30. Pare che il conducente dell’auto (una BMW Serie 3) abbia perso il controllo della guida, finendo contro un guardrail laterale. A uscire illesa, fortunatamente, è una giovane coppia.

L'intervento

Come riporta Zerottonove, i giovani sono stati soccorsi dai sanitari de La Solidarietà di Fisciano (con un’ambulanza di tipo B e una MSB) presso il Presidio Ospedaliero “Curteri“ di Mercato San Severino, in codice verde per ulteriori accertamenti. Sul posto è giunta anche la Polizia Stradale: si indaga.