Incidente tra camion e auto sulla Mingardina: ferita una donna

Brutto incidente, stamattina, lungo la Mingardina, tra Camerota e Centola, nei pressi dello svincolo per Licusati. Per cause da accertare, infatti, un camion e un'auto, una Alfa Romeo 147, si sono scontrati: ad avere la peggio, una delle due donne a bordo della vettura, una 40enne originaria soccorsa dai sanitari del 118 e condotta in ospedale per le cure del caso. Illeso, invece, il camionista.

L'intervento

Sul posto, i carabinieri di Marina di Camerota, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro. Nessuna gravissima conseguenza, ad ogni modo.