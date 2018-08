Drammatico incidente tra Eboli e Battipaglia: muore ciclista 31enne

Tragico incidente stradale, ieri sera, tra Eboli e Battipaglia. Un uomo senegalese in sella alla sua bici, per cause in corso di accertamento, è stato urtato da un'auto guidata da una donna di Eboli ed è caduto sull'asfalto. Troppo violento l'impatto: purtroppo il 31enne straniero è morto sul colpo.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano, i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.