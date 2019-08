Anziano salernitano travolto e ucciso da furgone in Irpinia: c'è un indagato

E’ Mario Barbato, 77 anni, originario di Castel San Giorgio, la vittima del drammatico incidente verificatosi, ieri mattina, a Montemarano, in provincia di Avellino.

La dinamica

L’uomo si era recato nel paese irpino per partecipare allo spettacolo pirotecnico organizzato in occasione della festa patronale in onore di San Giovanni. Secondo una prima ricostruzione, sembra che stesse aiutando gli amici fuochisti di una ditta di Cava de’ Tirreni a raccogliere i mortai quando, improvvisamente, il furgone, dove stavano caricando tutti gli attrezzi, lo ha travolto. Pare che il veicolo fosse parcheggiato in pendenza e il freno a mano non avrebbe retto. I soccorsi sono stati immediati ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La salma, successivamente, è stata trasferita presso l’ospedale Landolfi di Solofra; dove sarà eseguita l’autopsia. Poi il corpo verrà liberato e i familiari potranno organizzare in funerale.

L’indagine

Come da prassi, il proprietario del mezzo, anch’egli originario del salernitano, è stato indagato omicidio colposo. Gli accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Montella, guidati dal capitano Rocco De Paola. Starà a quest’ultimi accertare eventuali responsabilità.