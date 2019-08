Auto schiacciata da autocisterna, muore Raffaele Frigenti: lutto a San Valentino Torio

Dolore e sconcerto, oggi, a San Valentino Torio per la scomparsa di Raffaele Frigenti, 19 anni, originario di San Valentino Torio, a seguito di un brutto incidente stradale avvenuto in via Zeccagnuolo a Pagani.

L'incidente

Il giovane, intorno alle 6, era alla guida della sua automobile quando, improvvisamente, si è verificato lo scontro con un’autocisterna che è improvvisamente finita fuori dalla carreggiata per via del violentissimo impatto. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per tirarlo fuori dalle lamiere e trasportato in codice rosso all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore dov' è stato sottoposto ad intervento chirurgico, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Per questo è deceduto in sala operatoria. Raffaele Frigenti avrebbe compiuto 20 anni a dicembre.

Il lutto

La notizia dell’incidente ha provocato un immenso dolore in quanti conoscevano il giovane Raffaele. Numerosi i messaggi di cordoglio che vengono pubblicate, in queste ore, sui social network.

Questa sera alle 20:30 ci sarà la veglia di preghiera presso la chiesa “Santa Maria delle Grazie”.

Il cordoglio del sindaco:

Il Sindaco Michele Strianese, l' Amministrazione Comunale, i Dipendenti e i Collaboratori tutti del Comune di San Valentino Torio, si associano al dolore del dipendente della società comunale San Severino Servizi Luigi Frigenti e famiglia, per la perdita del caro figlio Raffaele. Un tragico ed assurdo destino ha voluto che questo giovanissimo figlio della nostra terra volasse cosi presto nell' alto dei cieli. Preghiamo affinchè Egli riviva nella gloria di DIO e per la famiglia, gli amici e tutte le persone che lo hanno conosciuto ed amato, affinchè, possano vivere nella divina fede consolatrice questo immenso dolore, che lascia senza parole tutta la comunità san valentinese”

Gallery