Incidente tra auto e scooter a Pastena: centauro in ospedale

Incidente in via Paradiso di Pastena, nei pressi del ponte. Uno scooter ed un'auto, per cause da accertare, si sono scontrati. Lievi ferite per il centauro: sul posto l'ambulanza dei sanitari della Misericordia per soccorrere il malcapitato.

Le indagini

Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.