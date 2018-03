Due incidenti nel giro di poche ore a Pontecagnano, si indaga

Due incidenti in poche ore, ieri, a Pontecagnano, per il maltempo. Come riporta Il Mattino, un primo sinistro si è verificato in via Vittorio Emanuele, in località Faiano, intorno alle ore 15: un’auto ed un camion si sono scontrati per cause da accertare. Il conducente dell’auto ha avuto la peggio: è stato condotto in ospedale per le cure del caso. Illeso, invece, l’autista del camion.

L'altro sinistro

Il secondo incidente è avvenuto nei pressi dell’Hotel Isla Bonita, poco dopo le ore 20: un'auto si è scontrata contro i semafori posizionati sul bordo della carreggiata. L’uomo alla guida dell’auto è uscito illeso. Si indaga.