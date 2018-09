Incidente a Pontecagnano: due feriti, accertamenti in corso

Incidente a Pontecagnano, in via Conforti: due auto, una Punto ed un'Audi, per cause da accertare, si sono scontrate. Entrambe le vetture, poi, sono finite fuori strada.

I soccorsi

Due i feriti che sono stati soccorsi dai sanitari del Vopi. Indagano, dunque, le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.

