Incidente a Pontecagnano: auto contro cabina dell'Enel, un ferito

Brutto incidente, in via Vespucci a Pontecagnano: un automobilista, infatti, per cause da accertare, ha perso il controllo della guida e si è schiantato contro una cabina dell’enel.

I soccorsi

Il malcapitato, dunque, è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale per le cure del caso. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza.