Incidente nei pressi del raccordo Salerno-Avellino, coinvolto un camion

Brutto incidente, stamattina, nei pressi del raccordo autostradale Salerno-Avellino, in direzione nord: nel sinistro è rimasto coinvolto un mezzo pesante, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. Come riporta Zerottonove, sulla carreggiata interessata all'episodio vi erano due camion, di cui uno posto di traverso, che impediva il normale defluire del traffico. Il personale dell’Anas è dunque intervenuto per permettere al traffico di scorrere parzialmente sull’altra carreggiata.

Le indagini

E' stata necessaria anche una gru per rimuovere parte del mezzo pesante coinvolto. Accertamenti in corso, per far luce sull'esatta dinamica e sulle cause del sinistro.