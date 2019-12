Due incidenti in Costiera Amalfitana: feriti, traffico in tilt

Incidenti stradali e caos non solo sull'A2 del Mediterraneo ma anche in Costiera Amalfitana. I soccorritori hanno dapprima raggiunto Ravello, dove un uomo di Sarno, a bordo della propria Fiat Punto, ha urtato la Ford Ka in sosta. Più tardi, a Positano, nuovo incidente stradale.

A Ravello

La Fiat Panda giungeva dal Valico di Chiunzi e ha tamponato un'altra auto, modello Ford Ka, all'interno della quale c'era un 28enne in sosta. Dopo l'impatto, la Fiat Panda si è ribaltata. I danni maggiori li ha riportato l'automobilista in sosta: escoriazioni e contusioni. La persona che ha provocato l'incidente, un 40enne di Sarno, se l'è cavata con una contusione alla spalla.

Positano

Più tardi, a Positano, traffico di nuovo in tilt per un altro incidente stradale. In questo caso, lo scontro è avvenuto tra due Rolex. Immediati i soccorsi.