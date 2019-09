Incidente tra due auto a Sala Consilina: un ferito

Brutto incidente stamattina a Sala Consilina. Precisamente, in via Madonna delle Grazie, due auto si sono scontrate per cause da accertare.

I soccorsi

Ad avere la peggio, il conducente di una delle due vetture coinvolte, condotto in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi del caso. Si indaga, dunque, per stabilire la dinamica e le cause del sinistro.