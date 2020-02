Scontro tra auto e camion sul Viadotto Gatto, traffico rallentato

Scontro tra una Lancia Y e un camion, questa sera, lungo il Viadotto Gatto a Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto si sarebbe scontrata con il mezzo pesante, restando anche in parte danneggiata. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dei fatti e gestire il traffico, in ragione dei rallentamenti registrati subito dopo l'incidente. Sembra, per fortuna, senza grosse conseguenze per nessuno.