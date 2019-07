Scontro tra due auto, si rompe tubo del gas: paura a San Pietro al Tanagro

Paura, questa sera, a San Pietro al Tanagro dove, tra la Strada Statale 426 e via XXIV Maggio, due automobili (Fiat Punto e Audi) si sono scontrate per cause ancora da accertare. Nel violento impatto una delle vetture è finita su un tubo del gas di una casa situata nei pressi della carreggiata. E così il tubo, in pochi secondi, si è rotto.

L'intervento

Sul posto sono giunti i vigli del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Fortunatamente non è accaduto nulla di grave. Solo tanto spavento per i due conducenti.