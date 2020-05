Incidente tra auto e scooter a Pollica: 58enne ferito in ospedale

Paura, in serata, nel Cilento, dove si è verificato un incidente stradale tra un’auto e uno scooter a Pollica. Nel violento impatto, avvenuto in località Santa Venere, è rimato ferito l’uomo di 58 anni che era in sella al ciclomotore, il quale è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. I medici gli avrebbero diagnosticato un’emorragia cerebrale e diverse fratture interne. Ora è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini

Sulle responsabilità del sinistro indagano i carabinieri della stazione di Pollica che hanno effettuato i rilievi. Intanto il conducente della vettura è stato sottoposto all'alcoltest risultando negativo.