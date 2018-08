Auto sbanda e finisce sui tavolini di un bar: dramma sfiorato a Sapri

Tensione, nel primo pomeriggio di oggi, sul lungomare Italia, a Sapri: per cause da accertare, infatti, un'auto è sbandata, finendo contro i tavolini di un bar.

L'incidente

Pare che l'uomo alla guida abbia avvertito un malore o sia stato vittima di un colpo di sonno, finendo sul marciapiede opposto al suo senso di marcia. In quel preciso istante, nessuno era seduto presso i tavolini del bar: dramma sfiorato. Sul posto, ad ogni modo, i sanitari del 118 e i carabinieri per ricostruire la dinamica esatta del sinistro ed accertarne le cause.