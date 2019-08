Scontro a Sarno, camion si ribalta sul guardrail: scattano i soccorsi

Un camion si è scontrato con un'auto in via Bracigliano, a Sarno, e si è ribaltato sul guardrail. E' accaduto sulla strada che da Sarno conduce a Bracigliano.

I soccorsi

Alcuni automobilisti sono subito intervenuti, poi l'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine. Le condizioni delle due persone alla guida dei mezzi non destano preoccupazione ma il traffico è andato in tilt. Il camion è finito di traverso probabilmente per evitare l'impatto frontale con una Toyota Yaris. La sterzata è stata brusca e si è ribaltato.