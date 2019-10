Incidente sulla statale 163 Amalfitana: camion sbanda e sfonda condotta del gas, strada chiusa

Brutto incidente, sulla statale 163 Amalfitana, intorno alle 4 di questa mattina: è stato necessario chiudere temporaneamente, per ragioni di sicurezza, il tratto di strada, ad Amalfi, all'altezza dell'ex hotel Saraceno, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Un camion in manovra, infatti, ha sfondato parte del parapetto della strada, tranciando la condotta principale del gas metano. Come riporta Il Vescovado, tensione, tra gli operai, per il forte odore di gas che ha invaso l'ambiente: immediato, l'allarme lanciato ai soccorsi.

L'intervento

Sul posto, dunque, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, nonchè il personale dell'Amalfitanagas che ha isolato la condotta. Si attende che il gas contenuto nella tubatura possa dissolversi nell'ambiente, per poter procedere alla riparazione e, quindi, riaprire il tratto di strada. Intanto il traffico veicolare per Positano è deviato, al bivio di Vettica, per la Statale 366 Agerolina. Attraversando il tratto interno di Conca dei Marini, da San Pancrazio sarà possibile reimmettersi sull'Amalfitana. Presumibilmente, nella tarda mattinata di oggi, tutto dovrebbe tornare alla normalità, ma intanto non mancano code e disagi per gli automobilisti.