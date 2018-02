Bus turistico contro furgone a Tramonti: nessun ferito

Paura, questa mattina, sulla strada provinciale 2 che collega Tramonti con Maiori, dove - riporta Il Vescovado - un autobus turistico si è scontrato, in curva, con un furgone proveniente dalla direzione opposta. La dinamica esatta dell’incidente è in corso di accertamento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Soltanto tanta paura soprattutto per i passeggeri del bus.