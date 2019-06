Incidente tra due auto sulla Cilentana: muore un ragazzo di Vallo

Tragedia, alle prime luci dell’alba di oggi, lungo la Strada Provinciale 430 (Cilentana) dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili (Alfa Romeo 147 e Ford Focus Station Wagon). Le due vetture si sono scontrate, nei pressi dello svincolo di Perito, per cause in corso di accertamento.

Il dramma

Nel violento impatto è deceduto un giovane, F.M le sue iniziali, originario di Vallo della Lucania (precisamente della frazione Scalo) che era alla guida dell’Alfa Romeo 147. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Il conducente della Ford Focus, invece, è ricoverato all’ospedale “San Luca” in prognosi riservata. Sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità.