Incidente a Praiano, scooter contro auto: divampa un incendio

Paura, questa mattina, a Praiano, in Costiera Amalfitana, dove uno scooter si è scontrato contro due automobili in sosta lungo la strada interna che si collega con la Strada Statale 163 Amalfitana.

L’incendio

Dopo il violento impatto sia il mezzo che le vetture sono stati avvolti dalle fiamme che hanno provocato nubi di fumo nero visibili a centinaia di metri di distanza. Fortunatamente non risultano esserci gravi feriti. Sul posto sono giunti in poco tempo i vigili del fuoco e la polizia locale. Traffico in tilt.