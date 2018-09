Incidente a Battipaglia, auto contro furgone: due feriti

Paura, questa mattina, lungo la Strada Statale 18 a Battipaglia, dove un’automobile e un furgone si sono scontrati per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Ad avere la peggio il conducente della vettura che è rimasto bloccato nell’abitacolo fino a quando sono arrivati i soccorritori. Quest’ultimo, insieme all’altro conducente, sono stati trasportati all’ospedale “Santa Maria della Speranza”, dove sono stati medicati dal personale sanitario. Fortunatamente non hanno riportato gravi ferite. Sulla dinamica indagano gli agenti della Polizia Municipale.