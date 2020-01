Incidente tra due auto a Vietri sul Mare: quattro feriti

Tragedia sfiorata, la scorsa notte, a Vietri sul Mare, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’incidente – riporta Zerottonove – è avvenuto lungo la SS18, nei pressi di via Madonna degli Angeli.

I soccorsi

Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118 che hanno soccorso le quattro persone rimaste ferite, che sono state condotte in codice rosso e giallo agli ospedali di Cava e Salerno. Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.