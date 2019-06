Incidente tra Battipaglia e Eboli, scontro tra 3 auto: quattro feriti

Paura, la scorsa notte, lungo la Strada Statale 19 che collega i comuni di Eboli e Battipaglia dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili. Una Hyundai Atos e due Peugeot 206 si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Una delle Peugeot, a seguito del violento impatto, si è anche ribaltata sulla carreggiata.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso le quattro persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave. Per loro solo diversi traumi e qualche contusione, ma sono comunque stati trasportati in ospedale per accertamenti. Presenti anche i vigili del fuoco per la rimozione delle vetture che intralciavano la circolazione veicolare. Sulla dinamica e sulle responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.